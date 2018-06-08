Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 12:24 08.06.2018 - 12:24

Токио. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын прибудет в Сингапур, где у него запланированы переговоры с президентом США Дональдом Трампом, 10 июня, сообщает в пятницу агентство "Ренхап".

Встреча президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 12 июня. Она должна пройти в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Основное внимание, как ожидается, будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее стало известно, что Д.Трамп вылетит в Сингапур из Канады после саммита G7 9 июня.

1мм эф*

Neuer Inhalt Horizontal Line