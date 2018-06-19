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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 5:58 19.06.2018 - 05:58

Пекин. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Пекин, факт прибытия в столичном аэропорту зафиксировали иностранные СМИ.

Ранее о том, что Ким Чен Ын нанесет визит в Китай 19-20 июня, сообщило агентство "Синьхуа".

Как написала японская газета Nikkei, северокорейский руководитель намерен ознакомить председателя КНР Си Цзиньпина с результатами сингапурской встречи с президентом США Дональдом Трампом и обсудить в связи с этим дальнейшие направления сотрудничества.

Ким Чен Ын уже дважды посещал Китай и встречался с Си Цзиньпином - в марте и мае текущего года перед встречей с Д.Трампом.

Саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня.

Гк аг

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