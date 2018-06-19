Ким Чен Ын прилетел в Пекин
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Пекин. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Пекин, факт прибытия в столичном аэропорту зафиксировали иностранные СМИ.
Ранее о том, что Ким Чен Ын нанесет визит в Китай 19-20 июня, сообщило агентство "Синьхуа".
Как написала японская газета Nikkei, северокорейский руководитель намерен ознакомить председателя КНР Си Цзиньпина с результатами сингапурской встречи с президентом США Дональдом Трампом и обсудить в связи с этим дальнейшие направления сотрудничества.
Ким Чен Ын уже дважды посещал Китай и встречался с Си Цзиньпином - в марте и мае текущего года перед встречей с Д.Трампом.
Саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня.
Гк аг
Интерфакс