Ким Чен Ын принял Лаврова в Пхеньяне - источник
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Пхеньян. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился в Пхеньяне с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщил "Интерфаксу" источник в российской делегации.
"Председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын принял находящегося с официальным визитом в Пхеньяне главу МИД РФ Сергея Лаврова", - сказал собеседник агентства.
Ранее в четверг С.Лавров провел в северокорейской столице переговоры с главой МИД КНДР Ли Ён Хо.
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Интерфакс