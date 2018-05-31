Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 9:33 31.05.2018 - 09:33

Пхеньян. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился в Пхеньяне с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщил "Интерфаксу" источник в российской делегации. "Председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын принял находящегося с официальным визитом в Пхеньяне главу МИД РФ Сергея Лаврова", - сказал собеседник агентства. Ранее в четверг С.Лавров провел в северокорейской столице переговоры с главой МИД КНДР Ли Ён Хо. 1мв ки Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс