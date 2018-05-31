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Пхеньян. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился в Пхеньяне с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщил "Интерфаксу" источник в российской делегации.

"Председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын принял находящегося с официальным визитом в Пхеньяне главу МИД РФ Сергея Лаврова", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг С.Лавров провел в северокорейской столице переговоры с главой МИД КНДР Ли Ён Хо.

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Интерфакс