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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 9:12 09.10.2018 - 09:12

Гонконг. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил желание пригласить папу римского Франциска посетить Пхеньян, сообщает во вторник агентство "Ренхап" со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Южной Кореи.

"Председатель Ким сказал, что он "горячо примет папу римского, если он посетит Пхеньян", - заявил пресс-секретарь Ким Ый Гём.

Такое заявление пресс-секретарь сделал, объявляя о предстоящем визите президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Европу. Визит состоится на следующей неделе, в него войдет поездка в Ватикан 17-18 октября.

Мун Чжэ Ин передаст папе Франциску послание от Ким Чен Ына в ходе встречи, пояснили в Голубом доме.

В ходе визита Мун Чжэ Ин надеется обсудить с папой римским пути будущего сотрудничества Южной Кореи и Ватикана, а также получить благословение и поддержку мира и стабильности на Корейском полуострове, сказал пресс-секретарь южнокорейского президента.

В конце прошлой недели в Пхеньяне побывал госсекретарь США Майк Помпео, там он встретился с Ким Чен Ыном. Стороны обсудили вопросы денуклеаризации и перспективы проведения саммита Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

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