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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 17:41 12.06.2018 - 17:41

Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во вторник вечером покинул Сингапур, где провел встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщила газета Strait Times.

По данным западных авиационных ресурсов, Ким Чен Ын вылетел на одном из двух присланных из Пекина для него и его окружения самолетов Boeing 747 авиакомпании Air China, обслуживающей китайское руководство.

Ранее во вторник Сингапур покинул Д.Трамп, сообщил телеканал Эй-Би-Си. Телеканал показал кадры, на которых видно, как Д.Трамп зашел по трапу на борт президентского самолета Air Force 1, который находился на авиабазе Пайя Лебар. Президент США помахал рукой на прощание провожавшим его в аэропорту людям.

На саммите КНДР-США северокорейская сторона подтвердила готовность к денуклеаризации, а США в обмен на это обещали предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

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