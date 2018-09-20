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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 13:16 20.09.2018 - 13:16

Гонконг. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын готов ускорить денуклеаризацию своей страны в обмен на гарантии безопасности со стороны США, сообщил в четверг президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

"Как только Северная Корея примет меры по денуклеаризации, США в свою очередь должны гарантировать ей безопасность", - сказал Мун Чжэ Ин на пресс-конференции в Сеуле.

По его словам, "председатель Ким выразил желание быстрее окончить полную денуклеаризацию (КНДР - ИФ) и переключиться на вопросы экономического развития".

"Я планирую донести информацию о встрече до американской стороны, когда я буду с визитом в Соединенных Штатах и снова проведу встречу с президентом Трампом", - добавил он.

Администрация южнокорейского президента сообщила, что Мун Чжэ Ин намерен отправиться в Нью-Йорк на следующей неделе и посетить Генассамблею ООН. Отмечается, что его встреча с Д.Трампом запланирована на 24 сентября.

1кю ар

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