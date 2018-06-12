Ким Чен Ын: США и КНДР решили забыть о прошлых разногласиях
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*** Лидер КНДР пообещал "крупные перемены" миру
Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян и Вашингтон готовы оставить прошлые разногласия.
"Это историческая встреча, мы решили оставить прошлое позади и готовы подписать историческое соглашение", - сказал он во вторник перед подписанием соглашения с лидером США Дональдом Трампом.
Он добавил, что в скором времени в мире произойдут перемены.
"Мир увидит крупные перемены", - добавил Ким Чен Ын.
Вместе с тем, он поблагодарил Д.Трампа за то, что тот сделал возможным этот сингапурский саммит.
"Я хочу выразить благодарность президенту Трампу за то, что эта встреча произошла", - сказал Ким Чен Ын.
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Интерфакс