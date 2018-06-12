Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 8:03 12.06.2018 - 08:03

*** Лидер КНДР пообещал "крупные перемены" миру

Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян и Вашингтон готовы оставить прошлые разногласия.

"Это историческая встреча, мы решили оставить прошлое позади и готовы подписать историческое соглашение", - сказал он во вторник перед подписанием соглашения с лидером США Дональдом Трампом.

Он добавил, что в скором времени в мире произойдут перемены.

"Мир увидит крупные перемены", - добавил Ким Чен Ын.

Вместе с тем, он поблагодарил Д.Трампа за то, что тот сделал возможным этот сингапурский саммит.

"Я хочу выразить благодарность президенту Трампу за то, что эта встреча произошла", - сказал Ким Чен Ын.

1эф во об

Neuer Inhalt Horizontal Line