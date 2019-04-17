Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 21:34

Вашингтон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Американский медиа-конгломерат The Walt Disney Company в среду объявил, что направит $5 млн на восстановление пострадавшего от мощного пожара Собора Парижской Богоматери в столице Франции, пишет The Hill.

"The Walt Disney Company присоединяется к нашим друзьям и соседям по цеху, предлагая поддержку и пожертвование в $5 млн на восстановление этого незаменимого шедевра", - заявил генеральный директор компании Роберт Айгер.

"Собор Парижской Богоматери - это маяк надежды и красоты, который на протяжении веков олицетворял сердце Парижа и душу Франции, вызывал благоговение и уважение к искусству и архитектуре и завоевал прочное место в истории человечества", - добавил он.

В 1996 году кинокомпания Disney выпустила мультфильм по мотивам романа Виктора Гюго "Горбун из Нотр-Дама", большая часть повествования которого тесно связана со знаменитым архитектурным памятником Парижа.

В понедельник мощный пожар привел к серьезным повреждениям Собора Парижской Богоматери, у здания обвалилась крыша и рухнул шпиль. Прокуратура Франции ведет расследование инцидента, следователи исключают возможность умышленного поджога. Предположительно пожар начался в районе крыши в зоне проведения работ по реконструкции.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что работы по полному восстановлению собора должны быть проведены в ближайшие пять лет.

С начала недели в фонд восстановления храма международными организациями, крупными компаниями и бизнесменами внесено около $1 млрд.

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