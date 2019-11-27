Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 16:01

Брюссель. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Председатель Европарламента (ЕП) Давид Сассоли объявил в среду фильм "Бог существует, её имя Петруния" македонского кинорежиссера Теоны Митевска лауреатом кинопремии ЕП LUX за 2019 год.

Премия картине совместного производства Северной Македонии, Бельгии, Словении, Хорватии и Франции была вручена в Страсбурге на пленарной сессии ЕП.

"Не всегда просто противостоять сложности повседневной работы, не увязнув в технической рутине нашей парламентской деятельности. А нам необходим также обмен на уровне эмоций, мы должны использовать иные способы выражения. И премия LUX является экстраординарным инструментом, которым нам надо воспользоваться: говорить об иммиграции, о праве на здравоохранение, о феминизме или политической этике, прибегая к фильмам, поддержанным этой премией. Мы должны воспользоваться такой возможностью" - заявил Сассоли на церемонии вручения награды.

"Говорить о климатической чрезвычайности, о нашем колониальном прошлом или обсуждать нашу модель общества средствами кино - вот вызов, который стимулирует, который надо поощрять. Наш парламент - единственный в мире, который присуждает кинопремию. И нам стоило бы этим гордиться", - добавил он.

В тройку финалистов вошли также фильмы "Безнадёжное дело Хаммаршёльда" датчанина Мадса Брюггера (производство Дании, Норвегии, Швеции, Бельгии) и "Королевство" испанца Родриго Сорогоена (Испания, Франция).

Европарламент возьмет на себя расходы по субтитрам на 24 официальных языках союза для трех фильмов-финалистов. Также будут выделены средства на изготовление цифровых копий для каждого государства-члена ЕС.

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