Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 12:51

Никосия. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Кипр рассматривает возможность выпуска новых гособлигаций для погашения части российского кредита на 2,5 млрд евро, который был предоставлен стране в 2011 году, заявил министр финансов страны Харис Георгиадис журналистам в Никосии во вторник.

Для этого есть возможности на рынке, цитирует его слова Bloomberg.

Днем ранее агентство со ссылкой на два источника в правительстве сообщало о том, что Кипр рассматривает досрочное погашение части кредита, однако окончательное решение пока не принято. В частности, правительство Кипра может рассмотреть более раннее, чем планировалось изначально, размещение новых госбумаг на фоне благоприятных рыночных условий, заявил один из источников.

Доходность 10-летних облигаций Кипра упала в пятницу до 1,37% годовых - минимума за всю историю сбора данных с 2015 года.

Соглашение о предоставлении кредита Кипру в объеме 2,5 млрд евро было заключено в декабре 2011 года. Эти средства должны были быть направлены на рефинансирование в 2011-2012 годах платежей по государственному долгу Кипра.

Согласно соглашению, задолженность должна была быть погашена единовременным платежом 1 июля 2016 года, процентная ставка за пользование кредитом была установлена в размере 4,5% годовых.

В конце 2012 года власти Кипра обратились к РФ с просьбой уменьшить финансовую нагрузку на государственный бюджет из-за резкого ухудшения финансового положения страны. В результате двусторонних консультаций были сформированы условия реструктуризации кипрской задолженности: срок погашения задолженности был перенесен на период 2018-2021 годов. Кроме того, процентная ставка была снижена до 2,5% с 4% годовых.

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