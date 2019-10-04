Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Кипр осудил планы Турции по бурению в эксклюзивной экономической зоне республики, обвинив Анкару в жесткой эскалации, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
Правительство Кипра заявило, что отправка бурового судна Турцией к кипрскому побережью является "крайне провокационным и агрессивным поведением".
Власти Кипра заявили, что Турция создает угрозу для региональной стабильности и безопасности, "неуклонно отстраняясь от международных законов".
Ранее Турция направила буровое судно "Явуз" в воды у юго-западного побережья Кипра.
Лицензию на бурение в этой зоне Кипр ранее выдал французской компании Total и итальянской Eni. Турция утверждает, что на этой территории расположен ее континентальный шельф.
Турция не признает Кипр государством, и предъявляет претензии более чем на 40% эксклюзивной экономической зоны острова.
1мм во