Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 13:49

Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Кипр осудил планы Турции по бурению в эксклюзивной экономической зоне республики, обвинив Анкару в жесткой эскалации, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Правительство Кипра заявило, что отправка бурового судна Турцией к кипрскому побережью является "крайне провокационным и агрессивным поведением".

Власти Кипра заявили, что Турция создает угрозу для региональной стабильности и безопасности, "неуклонно отстраняясь от международных законов".

Ранее Турция направила буровое судно "Явуз" в воды у юго-западного побережья Кипра.

Лицензию на бурение в этой зоне Кипр ранее выдал французской компании Total и итальянской Eni. Турция утверждает, что на этой территории расположен ее континентальный шельф.

Турция не признает Кипр государством, и предъявляет претензии более чем на 40% эксклюзивной экономической зоны острова.

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