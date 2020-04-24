Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 20:50

Рим. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Кипр продлил введенный в марте запрет на коммерческие авиаперевозки до 17 мая, чтобы сдержать распространение коронавируса, пишет в пятницу газета "Катимерини".

"Решением совета министров запрет на полеты из аэропортов Ларнаки и Пафоса продлен до воскресенья, 17 мая 2020 года", - написал министр транспорта республики Яннис Карусос в твиттере.

Таким образом, запрет на коммерческие рейсы продлится почти два месяца.

На Кипре введены ограничения на передвижение, в том числе ночной комендантский час. Жителям разрешено покидать свои дома один раз в день, если они получили специальный пропуск.

По состоянию на 24 апреля на Кипре зарегистрировано 804 случая заражения COVID-19, а также 14 летальных исходов, 98 пациентов полностью вылечились.

1ка эф

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