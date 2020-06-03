Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 16:31

Рим. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Власти Кипра приняли решение ускорить снятие связанных с коронавирусом ограничений, поскольку эпидемиологическая обстановка в стране остается стабильной, сообщает Associated Press.

По словам министра здравоохранения Константиноса Иоанну, третья фаза снятия ограничений будет завершена к 24 июня вместо 14 июля, как планировалось ранее. Эта фаза начнется с 9 июня, когда вновь будут возобновлены авиаперелеты, откроются аэропорты и торговые центры, бары, рестораны, театры и кинотеатры под открытым небом. Также откроют детские площадки, летние лагеря и школы.

Чуть позднее, как ожидается, на Кипре снова заработают казино, танцевальные школы, спортивные залы, тематические и аквапарки. Однако до 24 июня людям запрещено собираться в группы более 10 человек.

Ожидается, что кинотеатры и театры в помещениях возобновят работу в начале августа, а проведение фестивалей, музыкальных концертов, церемоний свадьбы и крещения будет разрешено с 1 сентября.

За время пандемии на Кипре зарегистрировали 952 случая заражения COVID-19, и 17 человек умерли.

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