Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 17:40

Москва/Рим. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Кипр вступил в третью фазу снятия ограничений, введенных из-за COVID-19, и она продлится до 24 июня, а не 14 июля, как предполагалось ранее, сообщает в пятницу газета Cyprus Mail.

"Третий этап снятия ограничений на Кипре благодаря хорошей эпидемиологической ситуации закончится 24 июня, а не 14 июля. На этом этапе возобновили работу открытые и закрытые плавательные бассейны. Начиная с 9 июня, начнут работать магазины, театры, аэропорты и порты, внутренние зоны ресторанов и отелей", - пишет издание.

С 13 июня на Кипре откроются парки развлечений, аквапарки, спортзалы. Кинотеатры возобновят работу в начале августа, а с 1 сентября будут вновь разрешены массовые собрания.

За время пандемии на Кипре зарегистрировано 958 случаев коронавируса, 790 человек выздоровели, 17 скончались.

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