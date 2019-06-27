Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 11:31

Страсбург. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Заместитель руководителя делегации РФ в ПАСЕ Сергей Кисляк представит российскую позицию по докладу об убийстве Бориса Немцова, сообщил глава делегации Петр Толстой журналистам в среду.

"Кисляк записался (на обсуждение доклада - ИФ). Насколько я знаю, он хотел сказать нашу позицию, что мы не участвовали в подготовке этого доклада. Мы не будем ни его (доклад) поддерживать, ни соглашаться с его выводами, это без нас происходило",- сказал Толстой, отвечая на вопрос "Интерфакса".

ПАСЕ в четверг во второй половине дня будет обсуждать доклад по убийству Немцова.

Этот доклад ассамблеи был распространен в конце мая. В нем содержатся призывы к принятию дополнительных мер в рамках возобновленного расследования. Речь идет о поиске других, ранее не изученных записей с камер наблюдения и о допросе свидетелей, которые могли бы предоставить новую информацию.

Кроме того, в докладе изложены уже известные факты относительно убийства Немцова, а также показания осужденного Заура Дадаева. При этом уточняется, что в рамках расследования, проведенного российскими властями, содержится множество противоречий и несоответствий.

"Это (противоречия - ИФ) поднимает вопрос об эффективности проведенного расследования и о достоверности версии событий, которые были изложены в вердикте суда", - говорится в докладе.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре российской столицы.

29 июня 2017 года коллегия присяжных заседателей в Московском окружном военном суде признала Заура Дадаева, Шадида Губашева, Анзора Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве Немцова и не заслуживающими снисхождения. 13 июля 2017 года они были приговорены к заключению на срок от 11 до 20 лет колонии строгого режима и штрафу в 100 тыс. рублей каждый. 10 октября 2017 Верховный суд отменил штраф, в остальном оставив приговор без изменения.

1на др

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