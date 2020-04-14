Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 6:38

Пекин. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия в последнее время якобы превратилась в крупнейший источник экспорта коронавируса в Китай, утверждает во вторник в редакционной статье китайская газета Global Times, выходящая на китайском и английском языках.

Издание отмечает: "Китайский народ видит, что Россия стала сильно пострадавшей от коронавируса страной... Это должно вызывать тревогу, Китай должен строго пресекать приток инфицированных, чтобы избежать повторной вспышки болезни".

Как сообщалось, за истекшие сутки в провинции Хэйлунцзян коронавирус подтвержден еще у 79 граждан КНР, прибывших из России.

Все зараженные прибыли в город Суйфэньхэ (Хэйлунцзян) из Москвы во Владивосток рейсами российских авиакомпаний с 29 марта по начало апреля, откуда проследовали на пограничный пункт пропуска на автомашинах.

Таким образом, по состоянию на утро понедельника общее число подтвержденных случаев ввезенных из-за рубежа случаев заболевания в Хэйлунцзяне выросло до 326.

В то же время, власти китайского автономного района Внутренняя Монголия на границе с Россией накануне сообщили, что 12 апреля коронавирус COVID-19 диагностирован у 34 граждан КНР, прибывших на территорию района через автомобильный пункт пропуска Забайкальск - Манчжурия.

Генеральное консульство России в Харбине (северо-восточная китайская провинция Хэйлунцзян) сообщило, что китайская сторона закрыла все наземные погранпереходы на российско-китайской границе.

Всего, по данным Государственного комитета здравоохранения КНР, в материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусом, 86 - у людей, прибывших из-за рубежа.

1гк гс

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