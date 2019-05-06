Пекин. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Делегация КНР, принимающая участие в торговых переговорах с США, готовится к визиту в Вашингтон для дальнейших переговоров, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее американские СМИ писали о том, что Китай может отменить переговоры, которые должны были возобновиться в Вашингтоне в эту среду из-за заявлений президента США Дональда Трампа о новом увеличении пошлин на ряд китайских товаров.
В минувшее воскресенье Д.Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что уже в пятницу поднимет пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%.
"Другие товары на $325 млрд, отправляемые Китаем к нам, не облагаются пошлинами, но вскоре будут - на уровне 25%", - добавил американский президент.
"Торговые переговоры с КНР продолжаются, но слишком медленно, поскольку они хотят пересмотреть договоренности. Нет!" - написал Д.Трамп.
По данным китайского издания South China Morning Post, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет в Вашингтон в четверг - на три дня позже запланированного срока, однако продлит пребывание в США только на один день.
Служба финансово-экономической информации
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