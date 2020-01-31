Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 7:46

Пекин. 31 января. ИНТЕРФАКС - Два самолета китайских авиакомпаний вылетят в пятницу в Бангкок (Таиланд) и Кота-Кинабалу (Малайзия) для того, чтобы вывезти на родину жителей Уханя и других городов провинции Хубэй, сообщило управление гражданской авиации Китая (УГАК).

Ранее МИД КНР сообщил, что правительство Китая организует специальные чартерные рейсы китайских авиакомпаний для доставки на родину из-за рубежа жителей провинции Хубэй, где активно распространяется коронавирус нового типа.

УГАК санкционировало некоторым китайским авиакомпаниям выполнение чартерных рейсов в закрытый из-за коронавируса Ухань для доставки жителей города и всей провинции Хубэй, остающихся за рубежом.

Ухань, с декабря прошлого года являющийся эпицентром распространения пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа, закрыт на въезд и выезд для всех видов транспорта с 23 января. Однако определенное число жителей, выехавших до объявления карантина, остаются в ряде стран мира и не могут вернуться домой.

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