Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 17:29

Нью-Йорк. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Китайские инвесторы по итогам 2019 года заняли первое место среди иностранцев по объему продаж коммерческой недвижимости в США, свидетельствуют данные лондонской исследовательской компании Real Capital Analytics, на которые ссылается газета The Wall Street Journal.

Иностранные инвесторы в прошлом году впервые с 2012 года стали нетто-продавцами коммерческой недвижимости в США. Их продажи достигли $63 млрд, в то время как покупки составили $48,7 млрд. Продажи китайских инвесторов на $20 млрд превысили покупки.

Как отмечает WSJ, страховые компании и другие крупные покупатели из Китая испытывают давление Пекина, призывающего к возврату средств в страну. В то же время инвесторы из Японии, Канады, Великобритании и других стран также активно продавали коммерческую недвижимость в США.

По данным Green Street Advisors, цены на коммерческую недвижимость в стране выросли на 2,5% в 2019 году, но в четвертом квартале рост замедлился до 1,1%. В декабре цены остались на том же уровне.

Иностранные инвесторы в недвижимость долгое время отдавали предпочтение рынку США, который предлагал одну из наиболее высоких доходностей среди развитых стран, чему способствовал сильный доллар.

Снижение интереса иностранных покупателей может обеспокоить американских инвесторов и привести к дальнейшему замедлению роста рынка коммерческой недвижимости. Хотя на иностранцев приходится небольшая доля рынка, они зачастую были готовы платить большие суммы, что приводило к росту цен в некоторых крупных городах.

Уход китайских инвесторов является одним из наиболее значимых. С 2013 по 2017 год китайские компании потратили десятки миллиардов долларов на приобретение небоскребов, дорогих отелей и земельных участков, на которых они собирались строить жилые башни. Некоторые покупки побили рекорды. Например, китайская Anbang Insurance Group заплатила за приобретение отеля Waldorf Astoria в Нью-Йорке рекордные $1,95 млрд.

В последние месяцы китайские компании привлекали внимание в связи со своими продажами. Anbang продала 15 объектов недвижимости за $5,8 млрд всего лишь через три года после их приобретения.

Некоторые инвесторы вынуждены продавать свою недвижимость из-за нехватки средств. Китайская Oceanwide Holdings в прошлом месяце объявила о продаже своего строительного проекта в Сан-Франциско с убытком в $274 млн. Компания объяснила продажу ростом расходов на застройку, а также политикой Пекина.

Другие инвесторы реагируют на изменения в законодательстве, включая новые законы о регулировании аренды в Нью-Йорке и Калифорнии, которые вызвали опасения снижения доходов и стоимости жилья.

На федеральном уровне Минфин США представил правила, определяющие, когда иностранные инвесторы должны получать одобрение Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS). Это затрагивает приобретение недвижимости около военных баз и других правительственных объектов. Некоторые иностранные инвесторы могут быть менее склонны к покупке, если бы им пришлось проходить проверку комитета.

Служба финансово-экономической информации

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