Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 10:40

Пекин. 24 января. ИНТЕРФАКС - Ученые из Китая и США проводят совместную работу по созданию вакцины против нового коронавируса, жертвами которого стали 25 человек, сообщает в пятницу газета South China Morning Post.

В проекте участвуют специалисты из медицинского колледжа Бейлор в Хьюстоне, Техасского университета, Нью-йоркского центра крови и университета Фудань в Шанхае.

"Создание вакцины - небыстрый процесс, и неясно, будет ли наша вакцина готова к использованию до того, как закончится эта эпидемия", - заявил декан национальной школы тропической медицины колледжа Бейлор Питер Хотез.

Американский Национальный институт здравоохранения (NIH) также ранее сообщал, что самостоятельно приступил к работе над вакциной против нового вируса. Ученые из NIH обещали начать испытания вакцины на человеке уже через три месяца.

В среду глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия начала разработку собственной вакцины от нового коронавируса из КНР.

В декабре в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 830 человек, более 20 человек погибли.

В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. Закрываются для въезда и выезда и другие города в провинции Хубэй.

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