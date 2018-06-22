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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 7:58 22.06.2018 - 07:58

Гонконг. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Китайские компании в последнее время значительно активизировали попытки налаживания сотрудничества с северокорейскими партнерами, сообщают южнокорейские СМИ со ссылками на источники в Китае.

Так, около 200 китайских фирм и предприятий приняли участие в ежегодной весенней международной торговой ярмарке в Пхеньяне в мае текущего года, где вели переговоры с партнерами КНДР о налаживании торгового и инвестиционного сотрудничества в таких сферах, как сельское хозяйство, электроника, машиностроение, строительство, производство продуктов питания и других.

Всего на ярмарке было представлено 260 корпоративных участников из 15 стран мира, китайские компании составляли более 70% от общего числа.

Активизация деятельности китайских предпринимателей в Северной Корее началась после двух саммитов КНР-КНДР в последние месяцы, состоявшихся в Пекине и китайском Даляне.

По мнению наблюдателей, наращивание деловых контактов является свидетельством того, что Пекин принял решение о постепенном ослаблении санкций в отношении Северной Кореи.

1гк БП

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