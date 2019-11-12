Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 7:27

Пекин. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Народно-освободительная армия Китая (НОАК) и народная вооруженная полиция в случае необходимости окажет помощь полиции Гонконга в наведении порядка и предотвращении эскалации насильственных действий со стороны организаторов массовых выступлений, пишут во вторник китайские СМИ.

"Когда будет необходимо, народная вооруженная полиция и гонконгский гарнизон НОАК поддержит вас в соответствии с основным законом", - написала, обращаясь к полицейским Гонконга, англоязычная китайская газета Global Times.

Она отметила: на материке считают, что полиции следует принимать более жесткие меры, и население страны полностью их поддержит.

Газета China Daily заявила, что полиция Гонконга проявила "терпимость и сдержанность" в течение последних пяти месяцев, что, по ее словам, побудило протестующих к нагнетанию насилия.

"До сих пор гонконгские судьи проявляли снисходительность по отношению к нарушителям закона... это было расценено как поощрение к осуществлению террористических актов", - говорится в редакционной статье газеты во вторник.

Как сообщалось, полиция Гонконга в понедельник использовала против демонстрантов боевое оружие, один из участников акций протеста в результате получил ранение.

В Гонконге уже около пяти месяцев продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства.

1гк ки

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