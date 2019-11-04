Этот контент был опубликован 4 ноября 2019 г. 7:12

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Пекин. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Официальные китайские СМИ считают, что властям следует более жестко подходить к беспорядкам в Гонконге с целью наведения порядка в этом специальном административном районе Китая.

"Активизация актов насилия в Гонконге требует более жесткой линии для восстановления порядка", - говорится в редакционной статье англоязычной газеты China Daily в понедельник.

Издание отмечает, что протестующие "рассматривают как поощрение их выступлений дружественными им местными и западными СМИ, одновременно стремясь заставить молчать тех, кто пытается с правдивых позиций освещать протесты".

"Эти выступления обречены на неудачу просто потому, что насилие будет наказано по всей строгости закона", - подчеркнула газета.

Газета Global Times в минувшее воскресенье призвала "правоохранительные органы Гонконга привлечь толпу к ответственности за вандализм как можно скорее".

Очередные акции протеста, прошедшие в Гонконге в минувшие выходные, сопровождались столкновениями демонстрантов с силами правопорядка, имеются пострадавшие.

В Гонконге уже около пяти месяцев продолжаются массовые выступления. Поводом послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности, введения в административном районе системы прямых выборов руководства.

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