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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 8:02 22.10.2018 - 08:02

Токио. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Азиатские фондовые рынки растут в понедельник вслед за китайскими индексами, прибавляющими порядка 5%, на сигналах о том, что власти КНР готовы принимать меры для поддержки ослабляющегося экономического подъема.

Shanghai Composite подскочил в ходе торгов на 4,8%, Shenzhen Composite - на 5,5%. Гонконгский индекс Hang Seng увеличился на 2,5%, японский Nikkei 225 - на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,6%.

В пятницу Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР обнародовало данные о динамике ВВП за третий квартал. Согласно отчету ГСУ, китайская экономика в минувшем квартале выросла на 6,5%, минимальными темпами почти за 10 лет.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны), регулятор рынка ценных бумаг КНР и объединенный регулятор банковского и страхового секторов сделали заявления, в которых заверили инвесторов в стабильности фундамента китайской экономики и финансовой системы.

В субботу министерство финансов Китая и налоговое ведомство обнародовали предварительный план снижения налога на доходы физических лиц, предусматривающий возможность вычета из налогооблагаемой базы расходов на медицинское обслуживание, образование, оплату процентов по ипотечному кредиту и так далее, сообщило госинформагентство "Синихуа".

На этом фоне дорожают акции компаний потребительского сектора: бумаги ритейлера Yonghui Superstores выросли в цене на 6%, Jiangsu Yanghe Brewery - на 5,3%, Inner Mongolia Yili - на 5,4%, производителя алкоголя Moutai - на 5,5%.

Эксперты Nomura ожидают, что Пекин будет внедрять меры стимулирования экономики, включая смягчение кредитно-денежной политики, в ближайшие месяцы. По оценкам Nomura, китайский ВВП может подняться на 6,5% и по итогам текущего квартала "благодаря наращиванию экспорта в ожидании нового раунда американских пошлин введения в январе". Однако в следующем году темпы экономического роста в КНР замедлятся, ожидают в Nomura.

Японский рынок растет в понедельник вслед за котировками акций химкомпаний и производителей электроники.

Стоимость бумаг Shiseido увеличилась на 4,1%, Kao - на 3,8%, Tokyo Electron - на 2,4%, Murata Manufacturing - на 1,3%.

Сдерживающим фактором для южнокорейского рынка акций в понедельник стало заявление главы Центробанка страны о намерении ужесточить кредитно-денежную политику в следующем месяце.

"Если экономика не будет существенно подорвана, мы оценим, стоит или нет прибегнуть к превентивному подъему ставки", - заявил Лу Чжуйоль, выступая в аудиторском комитете парламента.

В ходе заседания, прошедшего на прошлой неделе, южнокорейский ЦБ не стал менять ставку, но понизил прогнозы роста ВВП, пишет MarketWatch.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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