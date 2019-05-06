Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 8:12

Токио. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Китайский рынок резко падает в понедельник на фоне заявлений президента США Дональда Трамп о новом повышении пошлин на ряд китайских товаров, поставивших под угрозу ход торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Shanghai Composite рухнул в ходе торгов на 5,6%, Shenzhen Composite теряет 6,6%, индикатор небольших по размеру китайских компаний ChiNext Price упал на 7%, максимальными темпами за три года.

Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 3,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%.

Рынки Японии и Южной Кореи закрыты в понедельник в связи с праздниками.

В минувшее воскресенье Д.Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что уже в пятницу поднимет пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%.

"Другие товары на $325 млрд, отправляемые Китаем к нам, не облагаются пошлинами, но вскоре будут - на уровне 25%", - добавил американский президент.

Он отметил также, что введенные ранее Вашингтоном пошлины на китайские товары отчасти являются причиной "отличных экономических результатов" США.

"Торговые переговоры с КНР продолжаются, но слишком медленно, поскольку они хотят пересмотреть договоренности. Нет!", - написал Д.Трамп.

По данным The Wall Street Journal, заявления Д.Трампа застали Пекин врасплох, и Китай может отменить переговоры, которые должны были возобновиться в Вашингтоне в эту среду.

Снижение котировок акций отмечается во всех сегментах китайского рынка. Бумаги Geely Automotive теряют в цене почти 8%, производителя продуктов питания WH Group - 7,8%, производителя компонентов для устройств Apple - AAC Technologies - 8%, CSPC Pharmaceutical - 6%, China Life - 7,4%.

"Вполне возможно, что угрозы Трампа поднять пошлины на китайские товары - это лишь тактика торговых переговоров", - отмечают эксперты Mizuho Bank.

"Однако он также заявил, что повышение пошлин отчасти стало причиной "отличных экономических результатов" Штатов, и это говорит об угрозе сохранения подобного неверного курса политики Вашингтона", - цитирует MarketWatch обзор Mizuho.

Китайские госфонды, составляющие так называемую "национальную команду" инвесторов, готовятся принять меры для стабилизации фондового рынка, если это потребуется, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников, фонды уже получили соответствующие инструкции от властей КНР.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в понедельник сообщил, что снизит норму резервирования для малых и средних по размеру банков с целью стимулирования кредитования малого бизнеса.

В сообщении НБК говорится, что снижение нормы резервирования, вступающее в силу 15 мая, позволит высвободить ликвидность в размере порядка 280 млрд юаней ($41,6 млрд).

Норма резервирования в размере 8% будет действовать для банков с активами менее 10 млрд юаней, отмечают в НБК. По оценкам The Wall Street Journal, этому критерию удовлетворяет порядка 1000 провинциальных коммерческих банков.

Пк аш де

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