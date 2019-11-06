Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 6:41

Пекин. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Правительство Китай поддерживает меры, которые принимает администрация Гонконга по прекращению актов насилия и наведению порядка в городе, заявил заместитель премьера Госсовета КНР Хань Чжэн.

"Мы решительно поддерживаем правительство специального административного района в принятии более активных и эффективных мер по решению социальных проблем", - сказал Хань Чжэн на встрече с главой администрации Гонконга Кэрри Лэм в Пекине, сообщают СМИ.

Вице-премьер отметил, что беспорядки в Гонконге "уже перешли критическую точку" в области соблюдения законов и норм морали.

По словам Хань Чжэна, нынешние беспорядки в городе "подрывают формулу "одна страна, две системы", по которой Гонконг был возвращен Великобританией под юрисдикцию Китая в 1997 году.

Как сообщалось, накануне председатель КНР Си Цзиньпин дал высокую оценку деятельности администрации Гонконга и заявил о высокой степени доверия к Кэрри Лэм.

"Си выразил высокую степень доверия центрального правительства к Лэм и полное признание ее работы и работы ее команды", - говорилось в сообщении агентства "Синьхуа".

Китайский руководитель заявил: "Прекращение насилия и хаоса и восстановление порядка остаются самой важной задачей для Гонконга в настоящее время", и призвал к "эффективным усилиям", направленным на улучшение жизни населения Гонконга и налаживание диалога со всеми слоями общества.

В то же время официальные китайские СМИ считают, что властям следует более жестко подходить к беспорядкам в Гонконге с целью наведения порядка в этом специальном административном районе Китая.

"Активизация актов насилия в Гонконге требует более жесткой линии для восстановления порядка", - говорилось в редакционной статье англоязычной газеты China Daily в понедельник.

"Эти выступления обречены на провал просто потому, что насилие будет наказано по всей строгости закона", - подчеркнула газета.

Очередные акции протеста, прошедшие в Гонконге в минувшие выходные, сопровождались столкновениями демонстрантов с силами правопорядка, имеются пострадавшие.

В Гонконге уже около пяти месяцев продолжаются массовые выступления. Поводом послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности, введения в административном районе системы прямых выборов руководства.

1гк ки

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