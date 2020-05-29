Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 6:26

Пекин. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Пекинские власти стремятся к мирному пути воссоединения Тайваня с материковой частью страны, но не исключают и силовых методов, заявил начальник Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал Ли Цзочэн.

Если все шансы для мирного воссоединения родины будут исчерпаны, то китайская армия "применит все средства для обеспечения целостности своей территории", - сказал военачальник, выступая на собрании по случаю 15-й годовщины принятия в Китае Закона о борьбе с сепаратизмом.

Председатель Постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу в своем выступлении отметил, что Пекин "никогда не допустит, чтобы какая-либо сила каким-либо образом отделила Тайвань от Китая".

Он подтвердил, что "Китай будет использовать все средства, чтобы предотвратить отделение Тайваня от Китая" сторонниками независимости острова, но немирные методы - "это последнее средство".

В то же время, глава Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Лю Цзеи сказал, что мирное воссоединение с использованием формулы "одна страна, де системы" является лучшим способом, а все попытки воспрепятствовать этому обречены на провал.

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