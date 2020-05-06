Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 3:12

Пекин. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Город Суйфэньхэ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, граничащий с РФ, со среды начинает принимать меры по восстановлению производственной деятельности, восстановлению работы рынков и торговых предприятий, сообщило центральное телевидение КНР.

Решение о том, что город "прилагает максимум усилий к возвращению к нормальной жизни" было принято после того, как городской и провинциальный штабы по предотвращению распространения коронавируса понизили риски инфицирования населения до низкого, отмечается в сообщении.

Комитет здравоохранения Хэйлунцзяна сообщил, что по состоянию на среду в провинции не зафиксировано новых как внутренних, так и ввезенных случаев заражения, включая бессимптомные.

Ранее провинциальные власти закрыли пограничные переходы из России в Суйфэньхэ из-за притока китайских граждан, инфицированных COVID-19, которые возвращались на родину из РФ, в частности, из Москвы транзитом через Владивосток.

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