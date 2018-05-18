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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 15:24 18.05.2018 - 15:24

*** Будет задействовано порядка 2 тыс. волонтеров

Циндао (КНР). 18 мая. ИНТЕРФАКС - Китайские власти привлекли около 2 тысяч волонтеров для организации и проведения в городе Циндао 9-10 июня саммита ШОС, заявил заместитель начальника секретариата городского правительства Циндао Чжан Циндун российским журналистам.

Всего на саммите ШОС ожидается присутствие 30 тысяч гостей. Для их размещения отремонтированы и реконструированы 12 гостиниц, в том числе пять гостиниц для представителей СМИ, освещающих саммит. "Мы готовы встречать гостей", - заявил представитель городского правительства.

По его словам, власти принимают меры для того, чтобы минимизировать неудобства для жителей города на время проведения саммита. В частности, улицы будут перекрываться лишь на время проездов кортежей зарубежных делегаций.

Говоря о сотрудничестве Циндао и России, он сообщил, что в 2017 году объем торгового оборота составил $3 млрд США, увеличившись на 20,4%.

Россия проинвестировала 96 проектов в Циндао, общая сумма контрактов составила $290 млн.

Шанхайская организация сотрудничества создана в 2001 году на базе "Шанхайской пятерки", сформировавшейся после подписания Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией и Таджикистаном соглашения об укреплении мер доверия в военной области в районе границы от 1996 года и соглашения о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы от 1997 года.

На настоящий момент в состав ШОС входит восемь государств - Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия являются государствами наблюдателями.

Ан ца сн ВВ

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