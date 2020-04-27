Этот контент был опубликован 27 апреля 2020 г. 10:06

Лондон. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Посол Китая в Австралии предупредил, что требования австралийских властей о расследовании из-за распространения коронавируса отрицательно повлиять на двусторонние отношения, сообщают западные СМИ со ссылкой на газету The Australian Financial Review.

"Китайская общественность расстроена, встревожена и разочарована тем, что сейчас делает Австралия", - заявил посол Чэн Цзинье.

"Если настроения будут ухудшаться, люди подумают:" Зачем нам ехать в страну, которая не так дружелюбна к Китаю?"", - сказал он.

"Может быть, простые люди скажут: "Почему мы должны пить австралийское вино? Есть австралийскую говядину?"" - добавил он.

Австралия присоединилась к США в призыве провести расследование того, как вирус превратился из локализованной вспышки в центральном Китае в пандемию.

На прошлой неделе премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия будет призывать к международному расследованию ситуации с коронавирусом на встрече Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая пройдет в середине мая.

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