Этот контент был опубликован 8 марта 2019 г. 4:09

Пекин. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин планируют в текущем году обменяться визитами, сообщил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Что касается обменов на высшем уровне, то президент Путин по приглашению председателя Си Цзиньпина посетит Китай и примет участие во втором саммите по вопросам сотрудничества в рамках программы "Один пояс - один путь". Председатель Си Цзиньпин также готовится по приглашению президента Путина нанести государственный визит в Россию", - заявил на пресс-конференции в рамках проходящей сессии ВСНП глава МИД КНР.

Он выразил уверенность что под общим руководством двух лидеров китайско-российские отношения "вступят в новую эру развития".

1гк см

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!