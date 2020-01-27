Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 4:50

Пекин. 27 января. ИНТЕРФАКС - Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян прибыл в административный центр китайской провинции Хубэй город Ухань, который является эпицентром распространения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, сообщили местные СМИ в понедельник.

В сообщениях отмечается, что глава правительства, который возглавляет руководящую группу по борьбе с новым типом пневмонии, посещает Ухань "по поручению председателя КНР Си Цзиньпина".

В ходе пребывания в городе Ли Кэцян "проверил и дал указания по профилактике и борьбе со вспышкой заболевания, посетил больных и медработников, ведущих сражение на передовой линии", отмечают СМИ.

Как сообщил ранее госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, за последние сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число умерших достигло 80.

Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй.

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек. Два человека успешно прошли курс лечения и выписаны из больниц.

1гк мк

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