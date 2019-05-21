Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 12:48

Токио. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Китайские фондовые индексы выросли во вторник на информации о том, что Вашингтон готов предоставить Huawei временное разрешение сроком на 90 дней на закупку в США сервисов и комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечения работы смартфонов.

Соответствующее распоряжение должно быть официально опубликовано в США в среду, сообщил Минторг США.

Фондовый индекс Shanghai Composite прибавил по итогам торгов во вторник 1,2%, Shenzhen Composite - 1,8%.

Эксперты полагают, что давление на Huawei может быть использовано Вашингтоном как козырь в дальнейших торговых переговорах с Пекином.

Ограничения, введенные Штатами в отношении Huawei, вынудили ряд американских компаний приостановить поставки своих продуктов этой компании. Так, стало известно, что Google приняла решение лишить Huawei доступа к услугам, связанным с поддержкой операционной системы Android, в то время как американские производители микрочипов, включая Intel, Qualcomm и Broadcom, приостановили поставки полупроводников китайской компании. Теперь эти решения будут пересмотрены.

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в ходе интервью центральному телевидению Китая, что США недооценивают его компанию, и уже в ближайшие несколько лет никто не сможет конкурировать с Huawei в сегменте 5G-технологий.

"Нынешние действия американских политиков показывают, что они недооценивают нашу силу", - сказал Жэнь Чжэнфэй.

По его словам, Huawei может производить собственные полупроводники, однако это не значит, что компания прекратит закупку американских чипов.

Посол Китая в ЕС Чжан Мин сказал в интервью Bloomberg в понедельник, что Пекин может ответить на ограничения, наложенные на Huawei.

"Законные права и интересы китайских компаний подрываются, так что китайское правительство не будет сидеть сложа руки", - заявил он.

Индексы других фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно. Гонконгский Hang Seng потерял 0,5%, японский Nikkei 225 - 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,3%.

Акции японских Nikon и SoftBank Group прибавили в цене соответственно 3,6% и 3,5%, Sony и Mitsui OSK Lines - потеряли 4,4% и 4%.

В Гонконге подорожали акции поставщика Apple - AAC Technologies (+1,5%) и Bank of China (+1,4%), но подешевели бумаги Sino Biopharmaceutical (-2%) и оператора казино Galaxy Entertainment (-0,3%).

Стоимость акций южнокорейской Samsung Electronics, которая может выиграть в случае прекращения поставок американских микросхем для Huawei, увеличилась на 2,7%.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во вторник ухудшила прогноз роста ВВП Южной Кореи на 2019 год до 2,4% с ожидавшихся в марте 2,6%. Прогноз на 2020 год снижен до 2,5% с 2,6%.

Акции тайваньской Taiwan Semiconductor потеряли в цене 1,7%.

В Австралии подешевели бумаги BHP (-0,7%) и Beach Energy (-2,4%), тогда как стоимость бумаг Westpac Banking выросла на 2,7%.

Глава Резервного банка Австралии (РБА) Филип Лоу заявил во вторник, что центробанк может смягчить политику на заседании в следующем месяце, чтобы подстегнуть рост занятости. По мнению главы РБА, безработица в стране должна опуститься ниже 5%, чтобы поддержать подъем инфляции до целевого показателя.

"Снижение ставки поддержит рост занятости и приблизит срок, когда инфляция достигнет целевого уровня", - заявил Ф.Лоу.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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