Токио. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Китая и Гонконга падают в понедельник в связи с усилением напряженности в отношениях КНР и США, другие рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном поднимаются.

Китайский Shanghai Composite теряет в ходе торгов 0,9%, Shenzhen Composite - 1,2%, гонконгский Hang Seng - 0,6%. Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 подскочил на 1,7%, южнокорейский KOSPI поднялся на 0,1%.

На прошлой неделе власти Китая дали понять, что сомневаются в целесообразности продолжения торговых переговоров с США после повышения Вашингтоном пошлин на очередную порцию товаров китайского экспорта.

Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что не видит смысла в новом визите в Китай американской делегации, которая ранее сообщала о таких планах.

Он отметил, что повышение Штатами пошлин на китайские товары объемом $200 млрд и угрозы увеличения пошлин на китайский экспорт стоимостью еще $300 млрд в год являются ни чем иным как "буллингом". Эти действия Вашингтона привели к "существенному откату в переговорах", отметил Гао Фэн.

Негативный отклик в Китае также вызвала новость о том, что Минторг США намерен внести производителя телекоммуникационного оборудования Huawei в список компаний, деятельность которых противоречит национальным интересам США.

В воскресенье газета Financial Times сообщила со ссылкой на свои источники, что американская Google приостановила предоставление услуг и технической поддержки Huawei.

Huawei, которая является вторым крупнейшим в мире производителем смартфонов, использует в них операционную систему Android от Google. В прошлом году китайская компания поставила на рынок 200 млн смартфонов.

Android является общедоступным ПО, но Huawei теперь не сможет получать различные услуги, предоставляемые партнерам самой Google.

"Новости, появившиеся в выходные, в том числе о действиях в отношении Huawei, показывают, что торговая война и не думает заканчиваться", - отмечает аналитик Central China Securities в Шанхае Чжан Ган.

"Иностранные инвесторы выходят из китайских акций класса "А", в то время как ожидания в отношении юаня ослабляются, и это негативно сказывается на настрое рынка", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Акции китайских технологических компаний резко дешевеют в ходе торгов: падение котировок бумаг Luxshare Precision Industry Co. и Ofilm Group Co. превышает 6%, бумаги Shenzhen Goodix Technology Co. подешевели на 9,8%, Sunny Optical Technology Group Co. - на 4,1%, Q Technology Group Co. - на 7,4%.

Котировки акций представителя сектора в Японии также дешевеют: стоимость бумаг Sony упала на 2,3%, Keyence - на 1,8%, Murata - на 3,2%.

Японский рынок, однако, растет благодаря данным о неожиданном увеличении объема ВВП в первом квартале 2019 года. ВВП страны в январе-марте поднялся на 2,1% в годовом выражении, показали предварительные официальные данные. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал снижение показателя на 0,2%, показывают данные Trading Economics. Рост ВВП относительно четвертого квартала составил 0,5% при ожидавшемся экспертами снижении на 0,1%.

Стоимость акций Nintendo увеличилась на 1,4%, SoftBank Group - на 0,7%.

В Южной Корее дорожают акции Samsung (+1,8%) и Hyundai Motor (+2,8%), в Австралии - Westpac Banking (+8,64%).

