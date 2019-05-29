Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 8:10

Токио. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно: в Китае отмечается рост, тогда как в Японии, Гонконге, Австралии и Южной Корее - снижение.

В центре внимания трейдеров остается торговый конфликт США и Китая, который набирает обороты.

Президент США Дональд Трамп, завершивший накануне визит в Японию, заявил о том, что "Китай хотел заключить сделку", однако "США не готовы к этому". При этом Трамп добавил, что пошлины на китайские товары в Штатах могут "очень серьезно вырасти".

Минторг США не стал называть Китай "валютным манипулятором" в регулярном полугодовом докладе, однако оставил КНР в списке стран, остающихся под наблюдением из-за высокого торгового профицита в отношениях со Штатами.

"До некоторой степени отказ США от причисления Китая к "валютным манипуляторам" был ожидаемым, однако это все равно дает некоторое облегчение трейдерам, наблюдающим за торговым спором двух стран", - цитирует MarketWatch аналитика IG Цзини Паня.

Китайские СМИ тем временем сообщают, что в числе ответных мер на действия США, которые, в частности, внесли в "черный список" телекоммуникационную компанию Huawei, Пекин может ограничить экспорт редкоземельных металлов в США.

Huawei заявила, что подала иск в суд с требованием рассмотреть в упрощенном порядке решение США о внесении компании в "черный список" и признать его нарушающим конституцию Соединенных Штатов. Иск был подан в минувший вторник в окружной суд США по Восточному округу Техаса.

Китайские фондовые индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавляют в ходе торгов соответственно 0,7% и 0,5%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 упал на 1,2%, гонконгский Hang Seng - менее чем на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,7%, южнокорейский KOSPI - 1,1%.

В Японии дешевеют акции ритейлеров, а также производителей электроники. Стоимость бумаг FamilyMart рухнула на 6,2%, Fast Retailing - на 1,6%, Sony - на 2,4%.

В Гонконге падают котировки бумаг Sands China (-2,6%) и AIA Group (-1,1%), в Южной Корее - Samsung Electronics (-1,9%), в Австралии - Beach Energy (-1%) и Oil Search (-1,1%).

Служба финансово-экономической информации

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