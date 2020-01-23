Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 11:15

Токио. 23 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в четверг в минусе, при этом китайские индексы потеряли около 3%.

Усилившиеся опасения по поводу распространения выявленного в Китае нового типа коронавируса привели к бегству инвесторов от рисков.

Сводный фондовый индекс Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 упал на 3,1%. Shanghai Composite потерял 2,8%, Shenzhen Composite - 3,5%.

Японский индекс Nikkei 225 снизился почти на 1%, более широкий Topix - на 0,8%. Гонконгский Hang Seng упал на 1,5%.

Южнокорейский индикатор Kospi опустился на 0,9%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,6%.

Число пациентов, инфицированных новым типом коронавируса, возросло в Китае до 617 человек, сообщило в четверг китайское телевидение. Из-за заболевания уже скончались 17 человек, все они проживали в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань.

В декабре в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее он был опровергнут, и заболевание перенесено в разряд инфекционных. Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

Как сообщил журналистам накануне зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь, существует опасность, что коронавирус нового типа может мутировать и распространяться не только воздушно-капельным путем.

В Ухане приняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С 23 января приостанавливается авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение, ограничивается движение городского транспорта.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не делают никаких выводов по новому типу коронавируса и продолжат в четверг оценивать степень его опасности.

Опубликованные в четверг статданные показали, что объем японского экспорта в декабре сократился по итогам 13-го месяца подряд на фоне слабого спроса из-за рубежа, при этом поставки в США упали на 14,9%.

Экспорт снизился на 6,3% относительно декабря 2018 года - до 6,58 трлн иен, сообщило министерство финансов. Объем импорта в декабре уменьшился на 4,9% - до 6,73 трлн иен.

Профицит баланса внешней торговли Японии в прошлом месяце увеличился до 152,5 млрд иен по сравнению с 55,7 млрд иен в ноябре.

На этой неделе состоялось заседание Банка Японии. Регулятор, как и прогнозировало большинство экспертов, сохранил ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания, которое завершилось во вторник. При этом он заявил, что финансовые стимулы правительства помогут несколько ускорить экономический подъем в стране.

В четверг итоги своего заседания подведет Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Акции SoftBank Group Corp. потеряли в цене 2,4%, Tokyo Electron - 0,5%. Цена бумаг Fanuc, выпускающей робототехнику, снизилась на 0,8%. В то же время бумаги Advantest подорожали на 2,5%.

В Гонконге подешевели акции страховой компании AIA Group (-0,2%), бумаги авиакомпании Cathay Pacific потеряли в цене 2,1%, страховой компании China Life Insurance - 3,3%.

Котировки акций южнокорейской Samsung Electronics опустились на 2,4%, акции LG Electronics - на 2%, SK Hynix - на 2,3%.

Капитализация австралийского девелопера Cimic Group упала на 19,9%. Компания сообщила о планах ухода с рынка на Ближнем Востоке за счет продажи своей доли в BIC Contracting. Акции Beach Energy потеряли в цене 6%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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