Токио. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Китая и Гонконга упали в понедельник в связи с усилением напряженности в отношениях КНР и США, другие рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли.

Китайский Shanghai Composite потерял по итогам торгов 0,4%, Shenzhen Composite - 0,8%, гонконгский Hang Seng - 0,6%. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 подскочил на 1,7%, южнокорейский KOSPI завершил торги на уровне предыдущей сессии.

На прошлой неделе власти Китая дали понять, что сомневаются в целесообразности продолжения торговых переговоров с США после повышения Вашингтоном пошлин на очередную порцию товаров китайского экспорта.

Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что не видит смысла в новом визите в Китай американской делегации, которая ранее сообщала о таких планах.

Он отметил, что повышение Штатами пошлин на китайские товары объемом $200 млрд и угрозы увеличения пошлин на китайский экспорт стоимостью еще $300 млрд в год являются ни чем иным как "буллингом". Эти действия Вашингтона привели к "существенному откату в переговорах", отметил Гао Фэн.

Негативный отклик в Китае также вызвала новость о том, что Минторг США намерен внести производителя телекоммуникационного оборудования Huawei в список компаний, деятельность которых противоречит национальным интересам США.

В воскресенье газета Financial Times сообщила со ссылкой на свои источники, что американская Google приостановила предоставление услуг и технической поддержки Huawei.

Huawei, которая является вторым крупнейшим в мире производителем смартфонов, использует в них операционную систему Android от Google. В прошлом году китайская компания поставила на рынок 200 млн смартфонов.

Android является общедоступным ПО, но Huawei теперь не сможет получать различные услуги, предоставляемые партнерам самой Google.

По данным агентства Bloomberg, Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. уведомили своих сотрудников о прекращении поставок для Huawei до особого распоряжения.

"Новости, появившиеся в выходные, в том числе о действиях в отношении Huawei, показывают, что торговая война и не думает заканчиваться", - отмечает аналитик Central China Securities в Шанхае Чжан Ган.

"Иностранные инвесторы выходят из китайских акций класса "А", в то время как ожидания в отношении юаня ослабляются, и это негативно сказывается на настрое рынка", - говорит он.

Акции китайских технологических компаний резко подешевели по итогам торгов: падение котировок бумаг Luxshare Precision Industry Co. и Ofilm Group Co. составило соответственно 6,7% и 9%, бумаги Shenzhen Goodix Technology Co. подешевели на 10%, Sunny Optical Technology Group Co. - на 5%.

Котировки акций представителя сектора в Японии также дешевеют: стоимость бумаг Sony упала на 0,5%, Keyence - на 2,2%, Murata - на 3,7%.

Японский рынок, однако, растет благодаря данным о неожиданном увеличении объема ВВП в первом квартале 2019 года. ВВП страны в январе-марте поднялся на 2,1% в годовом выражении, показали предварительные официальные данные. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал снижение показателя на 0,2%, показывают данные Trading Economics. Рост ВВП относительно четвертого квартала составил 0,5% при ожидавшемся экспертами снижении на 0,1%.

Стоимость акций Nintendo увеличилась на 1,4%, SoftBank Group - на 0,4%.

Бумаги Nissan подешевели на 1,3%. Рейтинговое агентство S&P изменило на "негативный" со "стабильного" прогноз по рейтингу Nissan, находящемуся на уровне "A-". По мнению S&P, автопроизводитель, прибыль которого резко упала в прошлом фингоду, останется под более сильным давлением, чем его конкуренты, на фоне снижения продаж в Европе и Северной Америке.

В Южной Корее подорожали акции Samsung (+1,9%) и Hyundai Motor (+2,8%).

Австралийский рынок подскочил вслед за котировками акций банков после победы на парламентских выборах консервативной партии премьер-министра Скотта Моррисона, которой опросы предрекали поражение.

Стоимость бумаг Westpac Banking выросла по итогам торгов на 9,2%, Commonwealth Bank of Australia - на 6,3%, National Australia Bank - на 7,9%.

пк аш де

