Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 14:01

Токио. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Китайский фондовый рынок вырос в среду вслед за котировками акций страховщиков после объявления властями страны об изменении политики налогообложения страхового сектора.

Остальные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в минусе в связи с набирающим обороты торговым конфликтом США и Китая.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite вырос по итогам торгов на 0,2%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 упал на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,7%, южнокорейский KOSPI - 1,3%.

Президент США Дональд Трамп, завершивший накануне визит в Японию, заявил о том, что "Китай хотел заключить сделку", однако "США не готовы к этому". При этом Трамп добавил, что пошлины на китайские товары в Штатах могут "очень серьезно вырасти".

Минторг США не стал называть Китай "валютным манипулятором" в регулярном полугодовом докладе, однако оставил КНР в списке стран, остающихся под наблюдением из-за высокого торгового профицита в отношениях со Штатами.

"До некоторой степени отказ США от причисления Китая к "валютным манипуляторам" был ожидаемым, однако это все равно дает некоторое облегчение трейдерам, наблюдающим за торговым спором двух стран", - цитирует MarketWatch аналитика IG Цзини Паня.

Китайские СМИ тем временем сообщают, что в числе ответных мер на действия США, которые, в частности, внесли в "черный список" телекоммуникационную компанию Huawei, Пекин может ограничить экспорт редкоземельных металлов в США.

КНР является крупнейшим мировым поставщиком РЗМ и обеспечивает порядка 80% потребностей США в этих металлах.

Huawei заявила, что подала иск в суд с требованием рассмотреть в упрощенном порядке решение США о внесении компании в "черный список" и признать его нарушающим конституцию Соединенных Штатов. Иск был подан в минувший вторник в окружной суд США по Восточному округу Техаса.

В Японии подешевели акции химических компаний и ритейлеров. Стоимость бумаг Shiseido упала на 3,6%, Unicharm - на 2,4%, FamilyMart - на 6,6%, Fast Retailing - на 1,8%.

Котировки акций производителей электроники Sony, Nidec и Kyocera упали в цене соответственно на 2,6%, 1,7% и 2,3%.

Южнокорейский фондовый рынок стал жертвой конфликта США и Китая, фондовый индекс KOSPI в среду нивелировал подъем, зафиксированный с начала 2019 года.

"Вряд ли стоит ожидать существенного подъема Kospi до тех пор, пока США и Китай не преодолеют торговый спор", - цитирует агентство Bloomberg аналитиков JPMorgan.

Бумаги Samsung Electronics подешевели по итогам торгов на 1,8%.

В Гонконге подешевели бумаги Sands China (-2,7%) и AIA Group (-1%), в Австралии - Beach Energy (-0,8%) и Oil Search (-1%).

Акции китайских страховых компаний China Life Insurance, China Pacific Insurance, New China Life и Ping An Insurance подорожали по итогам торгов соответственно на 4,8%, 7,2%, 7,5% и 2%.

Минфин КНР в среду объявил об увеличении доли операционных расходов, которые страховые компании смогут вычитать из налогооблагаемого дохода. В соответствии с новыми правилами, вступившими в силу 29 мая, страховщики смогут вычитать из налогооблагаемого дохода сумму расходов, эквивалентную 18% собранных премий, против 15% ранее.

Индийский рынок акций снизился по итогам торгов, значение индекса S&P BSE Sensex 50 опустилось на 0,6%. Министр финансов Индии Арун Джейтли сообщил в среду, что не намерен входить в новое правительство премьер-министра Нарендры Моди по состоянию здоровья.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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