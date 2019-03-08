Этот контент был опубликован 8 марта 2019 г. 10:04

Хельсинки. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Китайский фонд Touchstone Capital Partners готов вложить в строительство туннеля Таллин-Хельсинки 15 млрд евро, сообщила в пятницу газета Helsingin Sanomat.

По ее данным, китайский фонд и финляндско-эстонская компания FinEst Bay Area, разрабатывающая проект строительства под Финским заливом железнодорожного туннеля Таллин-Хельсинки, подписали в четверг соглашение о намерениях и разработают подробные детали сделки в течение предстоящего полугодия.

Как сказал председатель правления Touchstone Capital Partners Кенни Сонг (Kenny Song), речь идет об амбиционном проекте, в котором его фонд примет участие с большими надеждами.

"Туннель создаст из регионов Хельсинки и Таллина единую метрополию с хорошей возможностью формирования центра, объединяющего Азию и Европу", - сказал он.

Туннель позволит увязать железнодорожные структуры Эстонии и Финляндии со скоростной железной дорогой Rail Baltic. Он будет обслуживать не только пассажирское и грузовое сообщение, но по нему будут проходить и кабели связи и электричества, различные коммуникации.

Как ожидается строительство туннеля позволит увеличить поток пассажиров с нынешних 9 млн человек до 51 млн человек по завершении его возведения в 2024 году.

Ранее автор проекта, финский предприниматель Петер Вестербака (Peter Vesterbacka) сказал, что строительство туннеля может начаться в 2019 или 2020 году, после детальной оценки воздействия сооружения на окружающую среду.

Общая стоимость проекта определена в 15 - 16 млрд евро, туннель рассчитан на 120 лет.

сн аг

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