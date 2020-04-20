Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 7:17

Пекин. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Народный банк Китая (НБК) снизил базовую процентную ставку (loan prime rate, LPR), чтобы содействовать оживлению экономики, которая серьезно пострадала в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Ставка по кредитам на год была уменьшена на 20 базисных пунктов (б.п.) - до 3,85% с 4,05%.

LPR по кредитам на год понижена уже во второй раз с начала 2020 года. НБК рассчитывает, что это поможет снизить стоимость финансирования для бизнеса и особенно для небольших компаний.

Ставка по кредитам на пять лет и более понижена до 4,65% с 4,75%, сообщил НБК.

Китайский ЦБ устанавливает размер LPR 20-го числа каждого месяца на основе данных о ставках, получаемых от крупнейших банков страны.

LPR стала новым бенчмарком в августе 2019 года после проведения центробанком реформы процентных ставок. В конце прошлого года НБК потребовал от банков с 2020 года ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам, а также привести условия действующих кредитов в соответствии с бенчмарком в период с марта по август.

Служба финансово-экономической информации

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