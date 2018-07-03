Китайского оператора мобильной связи рекомендовано не пускать на американский рынок - заявление
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Вашингтон. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Национальное управление по телекоммуникациям и информации (NTIA) США рекомендовало американскому правительству отклонить запрос китайской компании China Mobile на получение лицензии, позволяющей предоставлять услуги мобильной связи на американской территории.
"После продолжительных контактов с China Mobile не удалось устранить обеспокоенность ростом рисков для правоохранительных органов и национальной безопасности США", - говорится в распространенном Управлением заявлении.
Свое мнение оно высказало Федеральной комиссии США по связи.
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Интерфакс