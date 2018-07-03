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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 6:16 03.07.2018 - 06:16

Вашингтон. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Национальное управление по телекоммуникациям и информации (NTIA) США рекомендовало американскому правительству отклонить запрос китайской компании China Mobile на получение лицензии, позволяющей предоставлять услуги мобильной связи на американской территории.

"После продолжительных контактов с China Mobile не удалось устранить обеспокоенность ростом рисков для правоохранительных органов и национальной безопасности США", - говорится в распространенном Управлением заявлении.

Свое мнение оно высказало Федеральной комиссии США по связи.

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