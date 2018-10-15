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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 3:51 15.10.2018 - 03:51

*** У него нет планов закрыть расследование Мюллера

Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай действительно пытались повлиять на американские выборы в 2016 году, однако именно китайское вмешательство беспокоит его больше всего.

"Да, они (российские власти - ИФ) вмешивались. Но я думаю, что Китай тоже делал это. И другие страны тоже", - сказал Д.Трамп в интервью телеканалу Си-Би-Эс.

"И я думаю, что Китай - более серьёзная проблема" - добавил президент США.

Говоря о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера, цель которого - выяснить был ли сговор между предвыборным штабом Д.Трампа и РФ, президент отметил, что не собирается его закрывать. Однако при этом он не стал давать журналистам обещание, что точно никогда не сделает это.

"Ничего не буду обещать. Но я скажу вам, что не собираюсь делать это (закрывать расследование - ИФ). Я считаю, что это очень несправедливое расследование, так как никакого сговора не было", - сказал Д.Трамп.

1во тг

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