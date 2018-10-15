Китайское вмешательство в выборы в США опаснее российского, считает Трамп
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*** У него нет планов закрыть расследование Мюллера
Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай действительно пытались повлиять на американские выборы в 2016 году, однако именно китайское вмешательство беспокоит его больше всего.
"Да, они (российские власти - ИФ) вмешивались. Но я думаю, что Китай тоже делал это. И другие страны тоже", - сказал Д.Трамп в интервью телеканалу Си-Би-Эс.
"И я думаю, что Китай - более серьёзная проблема" - добавил президент США.
Говоря о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера, цель которого - выяснить был ли сговор между предвыборным штабом Д.Трампа и РФ, президент отметил, что не собирается его закрывать. Однако при этом он не стал давать журналистам обещание, что точно никогда не сделает это.
"Ничего не буду обещать. Но я скажу вам, что не собираюсь делать это (закрывать расследование - ИФ). Я считаю, что это очень несправедливое расследование, так как никакого сговора не было", - сказал Д.Трамп.
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Интерфакс