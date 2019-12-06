Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 6:20

Москва/Пекин. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Важным этапом и новым стартовым рубежом в области развития китайско-российских отношений назвал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй уходящий 2019 год.

"2019 год - важный этап для китайско-российских связей и совершенно новая стартовая точка. В июне главы дух государств объявили о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. Это отнюдь не пустой лозунг, а практическая программа действий", - сказал дипломат в интервью журналистской группе Управления издательства литературы на иностранных языках КНР.

Он отметил, в частности, что Китай и Россия "обязаны более тесно взаимодействовать друг с другом, повышать политическое взаимодоверие, углублять деловое сотрудничество, наращивать гуманитарный обмен, сообща защищать мир во всем мире и отстаивать стратегический баланс сил".

Чжан Ханьхуэй сказал, что в таких условиях следует углублять политическое взаимодоверие, продвигать здоровое развитие двусторонних отношений, продолжать поддерживать друг друга в вопросах, которые затрагивают ключевые интересы обеих держав.

По его мнению, необходимо "упрочить стратегическую стыковку", повышать уровень делового сотрудничества двух стран, Он напомнил, что в 2018 году объем двустороннего товарооборота превысил $100 млрд.

Посол подчеркнул важность для Китая и России "активизации международного взаимодействия, совместной защиты мира и стабильности на международной арене".

Чжан Ханьхуэй отметил, что В 2019 году празднуется 70-летие образования КНР и 70-летие установления дипломатических отношений между КНР и РФ. В этом году главы обеих государств "продолжают активно встречаться и взаимодействовать по вопросам международных отношений, поддерживают тесные контакты, которые способствуют поступательному продвижению китайско-российских связей".

1гк

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