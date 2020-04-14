Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 7:57

Пекин. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - По итогам первого квартала 2020 года объем китайско-российской торговли вырос в годовом исчислении на 3,4%, достигнув $25,4 млрд, сообщило Главное таможенное управление Китая во вторник.

Экспорт России в Китай достиг $16,2 млрд, увеличившись на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, китайский импорт из России сократился за тот же период на 14,6% и составил $9,1 млрд. .

Как сообщалось, в первом квартале года общий внешнеторговый оборот Китая по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизился на 6,4%, составив 6,57 трлн юаней ($937 млрд).

При этом экспорт достиг 3,33 трлн юаней ($475 млрд), сократившись на 11,4%, импорт - 3,24 трлн ($458 млрд), что на 0,7% меньше в годовом исчислении.

Официальный представитель ГТУ сообщил журналистам, что "нынешняя пандемия коронарной пневмонии все еще распространяется высокими темпами и оказывает серьезное влияние на развитие мировой экономики".

Чиновник отметил, что сокращение спроса на международном рынке "неизбежно скажется" на китайском экспорте, сокращение заказов наблюдается уже сейчас.

"Но мы также должны видеть, что внешняя торговля Китая устойчива и конкурентоспособна", - подчеркнул представитель ГТУ.

1гк гс

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