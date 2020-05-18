Пекин. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Международная ярмарка импортных товаров ЭКСПО в Шанхае откроется в ноябре, заявил журналистам замминистра коммерции КНР Ван Биннань.
"Что касается третьей импортной ярмарки, которая состоится 5-10 ноября этого года в Шанхае, то ее рамки в целом совпадают с предыдущими двумя", - сообщил он на брифинге
Чиновник отметил, что "все подготовительные работы ведутся успешно". По его словам, "масштаб ярмарки будет расширен, заказы на выставочные площади уже превысили уровень прошлого года".
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