Этот контент был опубликован 18 мая 2020 г. 6:58

Пекин. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Международная ярмарка импортных товаров ЭКСПО в Шанхае откроется в ноябре, заявил журналистам замминистра коммерции КНР Ван Биннань.

"Что касается третьей импортной ярмарки, которая состоится 5-10 ноября этого года в Шанхае, то ее рамки в целом совпадают с предыдущими двумя", - сообщил он на брифинге

Чиновник отметил, что "все подготовительные работы ведутся успешно". По его словам, "масштаб ярмарки будет расширен, заказы на выставочные площади уже превысили уровень прошлого года".

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