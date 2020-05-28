Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 11:09

Пекин. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подтвердил, что Китай по-прежнему будет выступать против провозглашения независимости Тайваня, в то же время он готов к диалогу о всеми тайваньскими политическими силами.

"Мы и впредь будем выступать против независимости Тайваня, но мы открыты для диалога со всеми политическими партиями (на острове - ИФ)", - сказал он на пресс-конференции по окончании сессии ВСНП.

По его словам, развитие сотрудничества по обе стороны Тайваньского пролива отвечает интересам всей китайской нации.

В то же время, премьер подчеркнул, что "тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, и он решительно выступает против любого иностранного вмешательства".

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