Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 13:44

Пекин. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Китай планирует закупать в США сельскохозяйственные товары общей стоимостью не менее $20 млрд в год в случае подписания со Штатами промежуточного торгового соглашения, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Пекин может рассмотреть дальнейшее увеличение закупок в рамках следующих раундов торговых переговоров, отмечают источники.

Сумма в $20 млрд соответствует объему импорта Китаем американской сельхозпродукции в 2017 году, когда Штаты еще не начали масштабную торговую войну с КНР.

Объем закупок американской сельхозпродукции Китаем может вырасти до $40-50 млрд на второй год после подписания Вашингтоном и Пекином финального торгового соглашения, которое должно предусматривать отмену всех пошлин, введенных в период торговой войны, отмечают источники.

В настоящее время представители США и Китая прорабатывают детали промежуточного соглашения, заключенного ранее в этом месяце в Вашингтоне. В соответствии с этим соглашением, КНР согласилась увеличить объемы импорта американских сельхозтоваров, а США отказались от увеличения пошлин на товары китайского экспорта общим объемом $250 млрд c 25% до 30%, которое было запланировано на 15 октября.

Китай уже начал наращивать закупку сельхозпродукции в США. Накануне, 23 октября, стало известно, что китайские компании получили беспошлинную квоту на покупку в Штатах 10 млн тонн соя-бобов и уже закупили, по крайней мере, три партии соя-бобов в США, в общей сложности порядка 190 тыс. тонн.

Как ожидается, промежуточное торговое соглашение между США и Китаем будет подписано на встрече лидеров двух стран на саммите АТЭС в Чили, который пройдет 16-17 ноября.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк аш ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!