Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Китай, реализуя свои задачи улучшения экологической ситуации, будет наращивать закупки природного газа из всех источников, но закупки СПГ в США будут зависеть от градуса отношений Пекина и Вашингтона, заявил заместитель директора по научной работе, руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов.

При этом, Ломанов сразу напомнил, что американскому СПГ на китайском рынке "есть хорошая экономическая альтернатива - российского газа; и российский трубопроводный газ на китайском рынке достаточно конкурентоспособен".

Выступая на онлайн-сессии "Примаковских чтений" на тему "Китай-США: есть ли угроза трансформации возникающей биполярности в холодную войну 2.0?", организованной "Интерфаксом" совместно с ИМЭМО РАН, Ломанов отметил, что уже сам выбор увеличения доли газа в топливном балансе Народной Республики - это уже политический выбор.

"Американский СПГ, давайте называть вещи своими именами, это "политический СПГ", только немного с другим знаком - не потому, что Китай так привык вдыхать газ "молекулами свободы", а потому что это та инерция "идеологии стабилизирующего камня". Договоренность сделки первого этапа, которая была подписана: Китай должен закупать американские технологические товары, американскую сельхозпродукцию и в том числе американские сырьевые товары, американские углеводороды. В принципе Китаю они нужны, то есть мы не можем говорить о том, что Китай покупает что-то такое, что ему вообще не нужно. Китайская программа оздоровления экологии в стране тоже носит важнейший политический характер".

"Китай уже почувствовал вкус к комфортной повседневной жизни. Люди уже не хотят дышать черным смогом, который обрушивается на крупнейшие китайские города каждую осень, поэтому переход с угольной генерации на газовую, на газовое отопление - это необратимая тенденция. Газ будет нужен Китаю. Вопрос в том, как на все это будет влиять политика. Газа нужно много. В принципе идеальная модель - это диверсификация источников, это и ближневосточный СПГ, российский трубопроводный газ, американский СПГ", - заметил ученый.

"И в условиях новой биполярности газ превращается (точно также как российский трубопроводный газ на европейском направлении) в политическую разменную карту. Если закупка газа будет способствовать хорошим отношениям, Китай купит его много. Если это поможет установить прекрасные отношения, он купит его очень много, а если отношения станут совсем плохими и сорвутся в штопор, то Китай не купит ничего", - подытожил замдиректора ИМЭМО.

Ан ск ап*

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