Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 17:36

Пекин. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Китайские власти сообщили, что повысят эффективность налогово-бюджетной политики в 2020 году, в то время как подход к монетарной политике останется "осмотрительным".

В заявлении по итогам ежегодной Центральной рабочей конференции по экономике Коммунистической партии Китая говорится, что правительство страны будет поддерживать рост экономики в следующем году в "разумных пределах", пишет агентство Bloomberg. Власти и центральный банк страны будут обеспечивать достаточный уровень ликвидности.

"Встреча показала, что базовый тренд экономической стабильности и долгосрочного улучшения остается неизменным", - говорится в заявлении.

"Налогово-бюджетная и монетарная политика должны проводиться в соответствии с политикой в отношении потребления, инвестиций, занятости, промышленности и регионов", - сказано в нем.

В то время как Пекин пытается заключить соглашение с Вашингтоном, чтобы положить конец торговому противостоянию, чиновники, ответственные за внутреннюю политику, сосредоточились на стабильности экономики, а не на ее искусственном стимулировании в условиях более медленного роста.

В заявлении не упомянут целевой показатель роста ВВП, который, вероятно, будет обнародован только в марте, однако экономисты прогнозируют, что он будет установлен на уровне "около 6%" - эта формулировка предполагает, что замедление темпов роста экономики продолжится.

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