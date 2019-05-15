Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 13:06

Пекин. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Китай быстро укрепляет свои ВМС, однако еще не в полной мере овладел всем, что необходимо для эффективного применения авианосцев, заявил в среду руководитель операциями ВМС США Джон Ричардсон.

"Я с большим уважением отношусь к тому, насколько быстро можно реализовывать планы, когда речь идет о Китае", - сказал он на конференции в Сингапуре, говоря о китайских военно-морских силах.

При этом, по сообщению агентства Associated Press, адмирал предположить, что Пекин находится на "раннем этапе", в том, что касается строительства и эффективного использования авианосцев. При этом он заверил, что США "очень внимательно" следят за работой китайских военных по данному направлению.

Associated Press напоминает, что темпы строительства кораблей в КНР - выше, чем у ее потенциальных противников, в том числе - выше, чем у США.

"Первый построенный самими китайцами авианосец вскоре должен быть поставлен на вооружение. Предполагается, что ведется работа и над другими авианосцами", - пишет агентство.

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